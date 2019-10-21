"Дни.ру" дарят телефон: гаджет для ребенка

Новый удивительный гаджет позволит вам слушать звуки вокруг ребенка и понимать, чем он занимается, а также следить за уровнем заряда батареи в его телефоне.
Если после уроков ребенок забудет включить звук, вы сможете дозвониться до него, отправив громкий сигнал вызова.
Функция родительского контроля позволяет ограничивать время использования смартфона, дистанционно блокировать и удалять нежелательные приложения или настроить безопасный поиск в интернете или YouTube. Чтобы ребенок продолжал развиваться в свободное от учебы время, INOI kPhone собрал для него лучшие обучающие приложения, игры книги и мультфильмы
Получить телефон очень просто. Достаточно выполнить два простых условия:
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��ВНИМАНИЕ! РОЗЫГРЫШ ТЕЛЕФОНА�� ⠀ INOI kPhone — детский смартфон с развивающими играми и функцией родительского контроля �� ⠀ Чтобы получить смартфон, нужно: 1. Подписаться на наш аккаунт 2. Написать оригинальный комментарий "Телефон должен быть мой, потому что..." и отметить друга �� ⠀ Комментарий, который наберет больше всего лайков, получит уникальный гаджет. Доставка только по РФ ☝��❗️Результаты будут 31 октября в 12 часов дня! Удачи ��
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��ВНИМАНИЕ! РОЗЫГРЫШ ТЕЛЕФОНА�� ⠀ INOI kPhone — детский смартфон с развивающими играми и функцией родительского контроля �� ⠀ Чтобы получить смартфон, нужно: 1. Подписаться на наш аккаунт 2. Написать оригинальный комментарий "Телефон должен быть мой, потому что..." и отметить друга �� ⠀ Комментарий, который наберет больше всего лайков, получит уникальный гаджет. Доставка только по РФ ☝��❗️Результаты будут 31 октября в 12 часов дня! Удачи ��
Человек, чей комментарий наберет больше всего лайков, получит уникальный гаджет. Победителя выберет 31 октября в 12 часов.
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