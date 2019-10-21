Рецепт полезной пиццы изо льна и миндаля

Вам понадобится: 200 граммов семян льна, 100 граммов миндаля, 200 граммов спелых томатов, 30 граммов соуса “Песто”, 50 граммов орехов Кешью, 2 грамма куркумы, 10 граммов тимьяна, 30 граммов зелени, головка репчатого лука, 3-4 зубчика чеснока.
Способ приготовления:
Замочить семена льна и миндаль на 3-4 часа. Подготовленные ингредиенты измельчить в блендере вместе с луком, чесноком и тимьяном. Массу выложить тонким слоем на пергамент. Будущую основу для пиццы выпекать в духовке при 100 градусах 30 минут.
Когда тесто готово, остается собрать пиццу: на одну половину теста распределить тонким слоем соус “Песто” (его несложно сделать самим, смешав любую зелень, чеснок и лимонной сок в блендере). Другую половину смазать пастой из измельченных в блендере орехов кешью (также замоченных предварительно) с щепоткой куркумы. Выложить дольки томатов, украсить разнообразной зеленью и сбрызнуть все небольшим количеством оливкового масла. Суперполезная пицца изо льна готова!
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