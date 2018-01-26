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Lifestyle

Изуродованная пластикой Мадонна пускает слюни

Мадонна. Фото: GLOBAL LOOK press/Marcos De Paula
Знаменитая Мадонна шокировала подписчиков своего Instagram. Певица выложил на всеобщее обозрение свою грудь. 
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На фото артистка прикрывается сумкой Louis Vuitton, на которой изображена "Мона Лиза" Леонардо да Винчи. "До сих пор пускаю слюни по этой сумке", – призналась Мадонна. Однако ни сумка ни обнаженная грудь не привлекли такого внимания подписчиков, как ее лицо.

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Опасная болезнь певицы Мадонны

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59-летняя икона поп-музыки явно ожидала другой реакции на публикацию: огромная часть фанатов артистки обратили внимание вовсе не на бюст Мадонны, а на странное выражение ее лица. Многие посчитали, что это последствия нескольких пластических операций, на которые 59-летняя Мадонна идет, чтобы сохранить красоту.

"Пожалуйста, прекрати делать пластические операции. Раньше ты выглядела лучше", "Это выглядит омерзительно", "Оооой, мои глаза", "Что ты сделала со своими губами", "До чего ты докатилась... По-моему, уже настало время, когда тебе пора начинать вязать, как и подобает старушкам", "Заставляет поежится", "Дорогая несчастная Мадонна. Я боюсь, что не смогу больше тебя любить, потому что ты ведешь себя глупо. Ты психически не здорова или притворяешься?", – возмущались подписчики королевы попа.

Российские поклонники Мадонны испугались, что ее пост решит повторить Анастасия Волочкова. Напомним, ранее Dni.Ru писали, что балерина опубликовала в своем микроблоге фото, на котором позирует в образе певицы Мадонны. На снимке звезда предстала в ярко-розовом боди и сиреневых сапогах.

Вот и Волочкова предстала перед поклонниками в розовом боди и сапогах, украшенных пайетками. Правда, выглядела она довольно странно, в отличие от Мадонны, которой подобные наряды шли. 

Автор: Михаил Войцеховский26 января 2018, 18:11
ФОТОРЕПОРТАЖ

Провокационные образы Мадонны

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