Волочкову в розовом боди подняли на смех

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем микроблоге фото, на котором позирует в образе певицы Мадонны. На снимке звезда предстала в ярко-розовом боди и сиреневых сапогах.

Анастасия Волочкова умеет удивить. Сейчас она занята на съемках в новом проекте Первого канала – "Короли фанеры". Первый выпуск выйдет в эфир в ближайшую субботу – в день рождения Ариадны, дочери танцовщицы.

Дебютирует Настя в образе Мадонны. В свое время Джон Гальяно облачил поп-королеву в боди, и этот предмет одежды стал ее фирменным атрибутом. Вот и Волочкова предстала перед поклонниками в розовом боди и сапогах, украшенных пайетками. Правда, выглядела она довольно странно, в отличие от Мадонны, которой подобные наряды шли.

"Мне важно ваше мнение. Посмотрите... Я ПОХОЖА?!" – спросила Волочкова фолловеров. Мнения пользователей разделились. Одни посчитали Анастасию очень красивой и похожей на поп-икону. "Невероятная красотка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Круто! Невероятно! Образ даже по фото космически схож", "В таком костюме а-ля Мадонна вы настоящая секс-бомба", "Красоточка, так держать", "Какая шикарная!!!" – рассыпались в комплиментах поклонники Волочковой.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Сен 21 2017 в 2:17 PDT

Нашлись и те, кто раскритиковал и высмеял балерину, сочтя ее образ нелепым. "Мне одной кажется, что она на трансвестита здоровенного похожа?", "Кошмар! Мадонна и поет, и двигается в 1000 раз лучше. У нее ни с координацией, ни со слухом нет проблем. Да и выглядит она в своем возрасте в разы лучше. Сравнение убило просто", "Бубль гум какой-то", "Вот такие трусы вам очень идут, не то, что стринги", - прокомментировали пост звезды пользователи.