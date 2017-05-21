Опасная болезнь певицы Мадонны

Мадонна, несмотря на свой возраст (58 лет), все еще излучает со сцены бешеную энергетику и сексуальность, радуя своих поклонников новыми творческими проектами и покоряя сердца мужчин всего мира. Однако, время все-таки всегда берет свое, и в ближайшие годы Мадонну ждет не самый благоприятный период в жизни.

"Роковые два года ее жизни – с 59 лет до 61 года будут связаны с болезнями, – рассказала Dni.Ru ясновидящая Кажетта Ахметжанова. – Певице стоит быть очень осторожной и постоянно контролировать состояние своего организма, ведь вполне вероятно даже возникновение опухоли".

По словам гадалки, принятое Мадонной в феврале этого года решение об усыновлении еще двух девочек очень неоднозначно скажется на ее судьбе. "Вижу, это станет тяжелым камнем преткновения в отношениях с ее родными детьми, в особенности – со старшей дочерью. Дети будут испытывать ревность и недовольство, предстоит немало конфликтов. Мадонне как матери предстоит сделать очень многое, чтобы преодолеть эту напряженность в отношениях", – сказала она.

"Я вижу, что совсем скоро в ее жизни появится новый мужчина, с которым завяжутся отношения и любовь. Хотя связь не будет продолжительной, так как в характере звезды есть такое определенное качество – она быстро загорается, но и быстро остывает. Это качество отлично подходит при выборе ярких сценических образов, но никак не в любви", – добавила гадалка.

Публикация от Madonna (@madonna) Апр 21 2017 в 11:52 PDT

Напомним, в начале 2017 года певица усыновила двух сестер-близнецов из Малави. К слову, из этой же страны в 2008 году Мадонна привезла себе темнокожего сына Дэвида Банду, а в 2009-м – дочь Мерси Джеймс. Помимо усыновленных малышей у исполнительницы есть двое биологических детей. Дочь Лурдес Леон певица родила от кубинского спортсмена Карлоса Леона. Сына Рокко звезда подарила известному режиссеру Гаю Ричи.