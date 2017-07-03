Мир покоряет "жирная" диета

Новая система питания носит название кетодиета, или LCHF (Low Carbs High Fat). Она стремительно набирает популярность благодаря "революционному" подходу.

Диета ограничивает употребление углеводов в пользу жирных продуктов. Примечательно, что изначально она была рекомендована страдающим эпилепсией. Дело в том, что дефицит глюкозы и увеличение потребления жиров способствует выработке кетоновых тел, повышение уровня которых в крови у больных приводит к снижению частоты приступов.

Эта же система питания используется профессиональными спортсменами для быстрой сушки перед длительными нагрузками. Известно, что большое количество белков способствует быстрой регенерации организма, передает телеканал "360".

Основу рациона при кетодиете составляет мясо, рыба и морепродукты, яйца, молочная продукция, растительные масла, зеленые овощи и несладкие фрукты. Изредка разрешен горький шоколад и корнеплоды – редька, свекла, редис, морковь.

Отмечается, что при такой диете вес уходит довольно быстро. Дело в том, что, ощущая недостаток углеводов, организм теряет лишнюю жидкость, а когда перестраивается, задействует накопленные жиры.

Однако не всем разрешена кетодиета. По мнению специалистов, такая система питания противопоказана диабетикам, людям, страдающим болезнями пищеварительной системы, испытывающим проблемы с работой печени и поджелудочной железы, имеющим камни в почках. Кроме того, у диеты есть ряд побочных эффектов, поэтому, перед тем как опробовать ее на себе, следует проконсультироваться с врачом.