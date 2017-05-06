На конкурсе красоты в США разгорелся расистский скандал

Результаты конкурса красоты "Черная мисс Техасского университета" вызвали настоящий скандал в Сети. Возмущение многочисленных американских экспертов по расовым вопросом вызвал тот факт, что кожа новоявленной королевы красоты, по их мнению, оказалась недостаточно темного цвета.

Широкая и жаркая общественная дискуссия разгорелась из-за цвета кожи победительницы конкурса красоты "Черная мисс Техасского университета" Рейчел Мелонсон. Вместо поздравлений девушка получила многочисленные упреки со стороны других дам афроамериканского происхождения, которые могут похвастаться более темным оттенком кожи.

Многочисленные эксперты по расовым вопросам пришли к выводу, что жюри наградило девушку короной исключительно из-за того, что она выглядела светлее своих оппоненток. Впрочем, их оппоненты отметили, что акцентирование такого большого внимание на цвете кожи победительницы конкурса красоты само по себе является проявлением расизма.

Congratulations to our 2017 Miss Black University of Texas! We thank our lovely contestants, as well as everyone else who came to support!���� pic.twitter.com/yEva52wpSp — Iota Delta NUPEs (@ID_NUPEs) 2 мая 2017 г.

Самые радикальные защитники толерантности и вовсе пришли к выводу, что любое участие в этой дискуссии, вне зависимости от занимаемой стороны, может быть расценено как дискриминация по расовому признаку. Впрочем, это обстоятельство никого не остановило, и жаркая дискуссия растянулась на несколько дней.

Сама новоявленная королева красоты призналась, что для нее этот вопрос является больным и она долгое время сомневалась. стоит ли ей принимать участие в этом конкурсе. "Мне всегда приходится сражаться с "я недостаточно черная", – цитирует Рейчел Мелонсон Dallas News. "Я помню, как неуверенно чувствовала себя из-за того, что люде не понимают кто я есть из-за того, как я выгляжу", – добавила она.