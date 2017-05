На конкурсе красоты в США разгорелся расистский скандал

Широкая и жаркая общественная дискуссия разгорелась из-за цвета кожи победительницы конкурса красоты "Черная мисс Техасского университета" Рейчел Мелонсон. Вместо поздравлений девушка получила многочисленные упреки со стороны других дам афроамериканского происхождения, которые могут похвастаться более темным оттенком кожи.

Многочисленные эксперты по расовым вопросам пришли к выводу, что жюри наградило девушку короной исключительно из-за того, что она выглядела светлее своих оппоненток. Впрочем, их оппоненты отметили, что акцентирование такого большого внимание на цвете кожи победительницы конкурса красоты само по себе является проявлением расизма.

Congratulations to our 2017 Miss Black University of Texas! We thank our lovely contestants, as well as everyone else who came to support! pic.twitter.com/yEva52wpSp