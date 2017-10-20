Главный маг страны ушел под лед

Поклонники в ужасе от этой истории. Ведь такое до сих пор никому не удавалось.

Иллюзионист Александр Магу считается главным в стране чародеем и кудесником. Карьеру он начал в 2005 году и с тех пор провел более 1500 выступлений в городах России и Европы. Оттачивая мастерство, изобретая оригинальные магические эффекты и невероятные трюки, он прошел путь от несложных фокусов до грандиозных программ, в которых есть место невероятным исчезновениям и появлениям, левитации предметов и людей, перемещениям предметов силой мысли, иллюзиям с гравитацией, управлению стихиями природы.

Он делает совершенно немыслимые вещи. Но теперь решился на отчаянный шаг. Александр погрузится в ледяной саркофаг, засыпанный ледяной крошкой, и постарается провести в таком положении при минусовой температуре четыре часа. Это настоящий вызов человеческим возможностям! В России такое не удавалось еще никому.

К этому эксперименту для нового шоу ТВ-3 "Реальная магия" молодой фокусник готовился два года, тренируя тело не воспринимать холод. Он лежал под толщей льда часами. А наставником стал американский консультант самого Дэвида Копперфилда. За чистотой испытания смогут лично наблюдать все желающие – в столичном "Метрополисе" 21 октября можно будет стать свидетелем настоящего чуда.