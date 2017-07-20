Голый фокусник из Японии заразил Сеть похабными трюками
Откровенные видео 29-летнего жителя префектуры Сайтама быстро разлетелись по Сети. Как правило, трюки он исполняет голым, ловко скрывая интимные части тела под чашками.
Скабрезные фокусы японец придумал для шоу, в которых участвовали молодые комики, передает BuzzFeed News. Фрагмент одного из номеров, не попавших на ТВ, он опубликовал в Twitter.
扇風機で危険なテーブルクロス引き pic.twitter.com/42PNfqA6oD— ウエスP (@uespiiiiii) 15 июля 2017 г.
掃除機で危険なテーブルクロス引き pic.twitter.com/OlyAQTNw1z— ウエスP (@uespiiiiii) 1 июля 2017 г.
По словам автора идеи, на создание одного ролика уходит до трех часов. Главное – найти положение, при котором чашка твердо стоит даже после того, как из-под нее выдернули ткань.
【危険なテーブルクロス引き】 pic.twitter.com/NSLkrsCLcO— ウエスP (@uespiiiiii) 10 июня 2017 г.
Интернет-пользователи сначала очень смущались и даже критиковали фокусника, но вскоре полюбили за талант и смелость. Казухиза Уэкуса признался, что был удивлен тем, как быстро его
видео стали популярными.
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