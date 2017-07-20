Голый фокусник из Японии заразил Сеть похабными трюками

Казухиза Уэкуса нашел необычный способ прославиться. Он публикует в интернете ролики, в которых показывает пикантные фокусы.

Откровенные видео 29-летнего жителя префектуры Сайтама быстро разлетелись по Сети. Как правило, трюки он исполняет голым, ловко скрывая интимные части тела под чашками.

Скабрезные фокусы японец придумал для шоу, в которых участвовали молодые комики, передает BuzzFeed News. Фрагмент одного из номеров, не попавших на ТВ, он опубликовал в Twitter.

По словам автора идеи, на создание одного ролика уходит до трех часов. Главное – найти положение, при котором чашка твердо стоит даже после того, как из-под нее выдернули ткань.

Интернет-пользователи сначала очень смущались и даже критиковали фокусника, но вскоре полюбили за талант и смелость. Казухиза Уэкуса признался, что был удивлен тем, как быстро его видео стали популярными.

