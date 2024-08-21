Собянин сообщил о пресечении попытки пролета к Москве еще одного БПЛА

На данный момент отражена атака уже 4 БПЛА.
Беспилотники сбиты на подлете к столице, в городском округе Подольск, на месте работают экстренные службы.
По предварительным данным, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.
Еще один беспилотник, летевший на Москву, сбило ПВО Минобороны, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
На данный момент отражена атака уже 4 БПЛА.
Беспилотники сбиты на подлете к столице, в городском округе Подольск, на месте работают экстренные службы.
По предварительным данным, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.