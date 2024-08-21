Собянин сообщил о пресечении попытки пролета к Москве еще одного БПЛА

Собянин сообщил о десяти сбитых беспилотниках на подлете к Москве

Сбито еще несколько беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА позволила успешно отразить все атаки", – говорится в сообщении.