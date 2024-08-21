Собянин: Летевшие к Москве беспилотники сбиты в городском округе Подольск

БПЛА уничтожены на подлете к столице. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.
ПВО Минобороны отразила атаку трех беспилотников, летевших на Москву. об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
БПЛА уничтожены на подлете к столице. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.