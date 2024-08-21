Собянин: Летевшие к Москве беспилотники сбиты в городском округе Подольск

Предприниматели Москвы окажут поддержку пострадавшим в "Крокус Сити"

Рестораторы и торговые сети направят часть доходов на помощь пострадавшим в теракте в "Крокусе". Крупные торговые сети и заведения общепита направят доходы за 23 и 24 марта на помощь жертвам теракта.