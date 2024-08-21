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Среда 21 августа

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Собянин: Летевшие к Москве беспилотники сбиты в городском округе Подольск

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ПВО Минобороны отразила атаку трех беспилотников, летевших на Москву. об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

БПЛА уничтожены на подлете к столице. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

Телеграм канал

21 августа 2024, 03:29
Официальный Telegram-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

"Красная ветка" работает в штатном режиме

"Красная ветка" работает в штатном режиме
Дептранс Москвы: все станции Сокольнической линии работают штатно. Все станции Сокольнической линии работают в штатном режиме.

Московские врачи рассказали, как спасали жизни пострадавших в "Крокус Сити"

Московские врачи рассказали, как спасали жизни пострадавших в "Крокус Сити"
К работе в "Крокус Сити Холле" вечером 22 марта привлекли более 500 медиков. Свыше 500 врачей участвовали в спасении жизней во время теракта в "Крокус Сити Холле" вечером 22 марта.

Московский фельдшер рассказал о спасении пострадавших в теракте в "Крокусе"

Московский фельдшер рассказал о спасении пострадавших в теракте в "Крокусе"
Первая карета скорой помощи прибыла к концертному залу за четыре минуты. Фельдшер территориального центра медицины катастроф Сергей Каширин рассказал о работе скорой помощи в "Крокус Сити Холле".

Предприниматели Москвы окажут поддержку пострадавшим в "Крокус Сити"

Предприниматели Москвы окажут поддержку пострадавшим в "Крокус Сити"
Рестораторы и торговые сети направят часть доходов на помощь пострадавшим в теракте в "Крокусе". Крупные торговые сети и заведения общепита направят доходы за 23 и 24 марта на помощь жертвам теракта.

Зоопарк и музеи Москвы направят выручку за выходные в помощь пострадавшим

Зоопарк и музеи Москвы направят выручку за выходные в помощь пострадавшим
Площадки отменили все массовые мероприятия. Столичные музеи и Московский зоопарк направят все средства, которые заработают в ближайшие дни, на помощь пострадавшим в теракте в "Крокус Сити Холле".

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