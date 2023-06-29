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Четверг 29 июня

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Поисково-спасательная операция: трое подростков пропали в горах Кемеровской области

Поисково-спасательная операция: трое подростков пропали в горах Кемеровской области
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Трое подростков отбились от туристической группы, спускавшейся с гор.

Летней поре, к сожалению, сопутствует не только теплая погода, но и многие неприятности. Многих, из отдыхающих на природе, кусают змеи, а любителей походов поджидает опасность потеряться.

Именно это и произошло в тайге. На пике Поднебесный, что расположен в Кемеровской области, потерялись трое, сообщает Пятый канал, подростков. Они отбились от туристической группы, спускающейся с вершины.

Портал VSE42.RU выяснил имена и возраст мальчиков. Это 15-летний Данил Вагин, 14-летний Вячеслав Корягин и 13-летний Алексей Евсеев. В районе их пропажи уже развернута поисково-спасательная операция. Прочесывается огромная территория: склоны пика Поднебесный, а также область от берегов реки Малый Казыр до приюта Высокогорный, поселок Амзас и все расположенные рядом переправы.

Поисковый отряд, сообщает Телеканал 360, никаких данных о местонахождении подросток пока что сообщить не может. Уверены члены поисковой группы, включившей в себя сотрудников местной администрации, полиции, волонтеров, а также спасателей, что, доберись мальчики до поселка, они были бы замечены камерами видеонаблюдения и полицией. А потому, следует уделить больше внимания прочесыванию леса.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении детей, спасатели попросили связаться с полицией по номерао 02 или 102, либо анонимно набрать 8-(38475)-7-74-44, 8-(38475)-7-74-45.

29 июня 2023, 13:40
Фото: Dmitry Chasovitin / Global Look Press / ww.globallookpress.com
Телеграм, канал "Baza"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Путь к властителю неба: гора Торатау

Дорога к горе Торатау. Фото: Екатерина Ежова
Арт-объект с названием горы. Фото: Екатерина Ежова
Вид со склона горы Торатау на шиханы Куштау и Юрактау. Фото: Екатерина Ежова
Информационная табличка. Фото: Екатерина Ежова
Лестница на гору Торатау. Фото: Екатерина Ежова
Окаменелости Торатау. Фото: Екатерина Ежова
Параплан у горы Торатау. Фото: Екатерина Ежова
Экспозиция в визит-центре геопарка Торатау. Фото: Екатерина Ежова
Беседка с символикой башкирского национального инструмента курая.Фото: Екатерина Ежова
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