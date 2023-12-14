Пассажирка скончалась в трамвае в Екатеринбурге: детали происшествия

Жительница Екатеринбурга почувствовала себя плохо, находясь в вагоне. Она умерла до приезда медиков.

Трагедия произошла на улице Технической в столице Урала. Одной из пассажирок трамвая, следующего по маршруту №10, стало плохо во время поездки. Как пишет телеканал "360", когда женщина почувствовала себя неважно, контролер остановил движение и вызвал помощь.

К сожалению, спасти жизнь пассажирки не удалось. Она скончалась в трамвае до приезда врачей, медики констатировали факт смерти. Ссылаясь на слова очевидцев, "Царьград" сообщает, что женщина лежала на задних сидениях вагона с перевязанной ногой.

Уточняется, что все произошло на остановке "ДК ВОС". Из-за случившегося трамваи в микрорайоне Старая Сортировка временно перестали ходить. Пятый канал пишет, что движение уличного рельсового транспорта оказалось парализовано от трамвайного кольца "Семь ключей". Остальные детали происшествия не раскрываются.