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Четверг 14 декабря

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Пассажирка скончалась в трамвае в Екатеринбурге: детали происшествия

Пассажирка скончалась в трамвае в Екатеринбурге: детали происшествия
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Жительница Екатеринбурга почувствовала себя плохо, находясь в вагоне. Она умерла до приезда медиков.

Трагедия произошла на улице Технической в столице Урала. Одной из пассажирок трамвая, следующего по маршруту №10, стало плохо во время поездки. Как пишет телеканал "360", когда женщина почувствовала себя неважно, контролер остановил движение и вызвал помощь.

К сожалению, спасти жизнь пассажирки не удалось. Она скончалась в трамвае до приезда врачей, медики констатировали факт смерти. Ссылаясь на слова очевидцев, "Царьград" сообщает, что женщина лежала на задних сидениях вагона с перевязанной ногой.

Уточняется, что все произошло на остановке "ДК ВОС". Из-за случившегося трамваи в микрорайоне Старая Сортировка временно перестали ходить. Пятый канал пишет, что движение уличного рельсового транспорта оказалось парализовано от трамвайного кольца "Семь ключей". Остальные детали происшествия не раскрываются.

14 декабря 2023, 21:06
Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press / www.globallookpress.com
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