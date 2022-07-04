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Происшествия

В Одинцово двухлетний ребенок провалился в канализационный люк и погиб

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Двухлетний малыш провалился в канализационный люк у одного из частных домов под Одинцово. Мальчик жил в доме с родителями и другими ближайшими родственниками, как сообщает "Царьград".

Ребенок гулял по участку, а когда оказался все зоны видимости родителей, подошел к канализационному люку, который был не закреплен. Мальчик наступил на него и провалился. Когда малыша достали, он был без сознания. Ребенка доставили в реанимацию, но спасти его не удалось, пишут "Вести Подмосковья".

По данным интернет-издания "Подмосковье сегодня", специалисты осмотрели место происшествия, провели опросы. В ближайшее время будет проведена судмедэкспертиза.

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Автор: 4 июля 2022, 19:11 Источник: Главное следственное управление СК (ГСУ СК) РФ по Московской области ✓ Надежный источник

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