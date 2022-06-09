Адвоката жестоко избили в центре Москвы

Сегодняшний день для правозащитника Давида Машкова выдался не из лучших. Прямо средь бела дня в самом центре столицы на него набросился неизвестный мужчина и жестоко избил. На место сразу выехали сотрудники правоохранительных органов.
Как рассказал пострадавший от рук преступника адвокат, все произошло на глазах у людей, и даже пристальное внимание окружающих не помешало преступнику напасть на свою жертву и жестоко избить. Судя по фотографии, которая оказалась в распоряжении "Дни.ру", обидчик нанес Давиду Машкову сильные удары по лицу: гематомы видны на лбу, под левым глазом, в районе носа и верхней губы.
Позже сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника и задержать его: им оказался уроженец Молдовы, который занимается незаконной продажей парфюмерных изделий в общественных местах. На данный момент правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
Что же касается адвоката, пострадавшего в результате нападения мужчины, он намерен добиться наказания для своего обидчика.
"Намереваюсь идти до конца, чтобы преступника привлекали по всей строгости закона", – отметил Давид Машков.