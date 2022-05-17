Жилой дом в Екатеринбурге затопило кипятком с фекалиями

Ночь с 16 на 17 мая не обошлась без происшествий в столице Урала. В одном из жилых домов прорвало в трубу. Как передает телеканал "360", подвал затопило кипятком с плавающими фекалиями.
Царьград поясняет, что инцидент произошел на улице Энергоносителей в аварийном двухэтажном здании, откуда давно мечтают переселиться жильцы. Дом очень старый, власти хотят его снести, но пока переходить от слов к действиям проблематично.
Между тем о еще одном прорыве трубы в Екатеринбурге сообщает URA.RU. Утром 17 мая на пересечении улицы Ломоносова и проспекта Космонавтов кипяток хлынул на проезжую часть, образовалась большая лужа и в СМИ поступили жалобы о трудностях с передвижением.