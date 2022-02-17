В "доме Собчак" произошел пожар

ЧП случилось в Екатеринбурге в здании-бараке.

Пожар вспыхнул в доме 19 на улице Олега Кошевого. После приезда в 2017 году туда кандидата в президенты России Ксении Собчак барак стали называть "домом Собчак".

Возгорание произошло на первом этаже, пострадала входная группа. По предварительным данным, причиной стало замыкание электропроводки, которая питает лампочку, освещающую подъезд.

К счастью, никто из жителей дома не пострадал. Екатеринбуржцы почувствовали запах гари и вышли из дома до приезда пожарных. Деревянных двухэтажный барак находится в зоне многоэтажной застройки. В нем живут обладатели договоров соцнайма - собственники съехали, получив компенсацию.

Жильцы не связывают ЧП с возможным расселением. Ксения Собчак встретилась с ними, когда посещала столицу Урала в рамках президентской кампании. Тогда жильцы жаловались, что дом 50-х годов прошлого века не признают аварийным, несмотря на ужасное состояние – в последний раз его ремонтировали в 80-е.

Напомним, ранее Ксения Собчак помогла открыть собственное дело – фотостудию – Оксане Садовник, которая пострадала в ДТП с участием телеведущей. Женщина до сих пор проходит восстановление после аварии в Сочи.