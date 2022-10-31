В Индии рухнул мост: погибло не менее 120 человек

Мост на плотине Мачху в Индии рухнул почти сразу после реконструкции — в этот момент на нем находилось более полумиллиона человек. Правительство страны пообещало возместить деньгами ущерб семьям погибших, передает телеканал "360". Между тем RT отмечает, что тела жертв продолжают искать, пока обнаружили 120 трупов.
По запросу СМИ представители посольства Индии выясняют, есть ли среди пострадавших в ЧП русские люди. Царьград сообщает, что пока четкий ответ не получен, дипломатам нужно время, чтобы во всем разобраться.