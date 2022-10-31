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Происшествия
В Индии рухнул мост: погибло не менее 120 человек

В Индии рухнул мост: погибло не менее 120 человек

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Мост на плотине Мачху в Индии рухнул почти сразу после реконструкции — в этот момент на нем находилось более полумиллиона человек. Правительство страны пообещало возместить деньгами ущерб семьям погибших, передает телеканал "360". Между тем RT отмечает, что тела жертв продолжают искать, пока обнаружили 120 трупов.

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Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 31 октября 2022, 05:36 Источник: RT ✓ Надежный источник
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