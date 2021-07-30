Пострадавший балерун сделал признание после избиения у гей-клуба "Голубая устрица"

25 июля артист балета Михайловского театра Дмитрий Ярмийчук стал жертвой злоумышленников. Танцовщика ограбили средь бела дня на Садовой улице в Санкт-Петербурге. Двое преступников пытались силой отобрать у мужчины смартфон, а когда он убрал его в карман одежды, то получил удар кулаком по лицу с левой стороны. Чтобы сохранить свою жизнь и здоровье, балерун занял оборонительную позицию, но агрессивно настроенные незнакомцы вырвали у него сумку с деньгами и поспешили удалиться. Нападавшие забрали у танцовщика семь тысяч рублей.
В Сети распространилось видео, на котором демонстрируется агрессивная потасовка возле входа в гей-клуб "Голубая устрица". В СМИ и соцсетях было заявлено, что пострадавший мужчина в кадре — Дмитрий Ярмийчук, который пострадал от рук злоумышленников в центре северной столицы. Однако артист балета заявил телеканалу "78", что не имеет к данному видео отношения, хотя его действительно ограбили.
Издание "Московский комсомолец" сообщает, что один из преступников, с которым столкнулся балерун, задержан. Им оказался 31-летний уроженец Дагестана. А вот предполагаемый соучастник задержанного до сих пор не найден. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ ("Грабеж"). Ведется следствие.
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