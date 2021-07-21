В центре Москвы мужчина набросился с кулаками на поливомоечную машину

Курьезный инцидент произошел в центре российской столицы. Стало известно, что мужчина с кулаками бросился на поливомоечную машину.
Что стало причиной агрессии гражданина, не сообщается. В Сеть попало видео, на котором зафиксировано неадекватное поведение россиянина. В результате случившегося пострадал лишь автомобиль — у него треснуло лобовое стекло. Обстоятельства инцидента выясняются, передает "Общественная служба новостей".
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