Изнасиловавшего экс-офицера москвича задержали

В туалете в переходе между станциями метро "Трубная" и "Цветной бульвар" в центре Москвы 28-летний москвич изнасиловал 34-летнюю женщину, передает "Радио 1". Пострадавшая – бывший офицер полиции – пыталась отбиться от нападавшего, но он несколько раз ударил ее и затащил в помещение. Злоумышленника удалось задержать благодаря записям с камер наблюдения. Известно, что ранее его уже задерживали по подозрению в совершении аналогичного преступления, однако отпустили из-за недостатка доказательств.
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