В Германии мужчина ранил ножом полицейских

Информация о серьезном инциденте была зарегистрирована в немецком Эрфурте. По информации, которую распространяет пресса, мужчина с ножом напал на людей.
В результате случившегося раны получили двое блюстителей порядка, передает РИА ФАН. Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления. Сейчас полиция занимается его поиском, сообщает телеканал "360".
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