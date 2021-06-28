В Германии мужчина ранил ножом полицейских

Информация о серьезном инциденте была зарегистрирована в немецком Эрфурте. По информации, которую распространяет пресса, мужчина с ножом напал на людей.

В результате случившегося раны получили двое блюстителей порядка, передает РИА ФАН. Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления. Сейчас полиция занимается его поиском, сообщает телеканал "360".