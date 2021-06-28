Неадекватного мужчину с ножом в Москве сняли на видео

Очевидцами необычного и пугающего зрелища довелось стать жителям одного из дворов на Ангарской улице на севере Москвы. Утром 28 июня из окна одного из верхних этажей дома вылез мужчина с ножом в руках, передает Пятый канал. Из его криков свидетелям удалось разобрать утверждения безумца о том, что у него есть доказательства преступления. На место выехали экстренные службы.