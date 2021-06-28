В Москве арестовали трех офицеров ФСБ

В Москве задержали трех офицеров 6-го отдела управления авиации ФСБ – начальника отдела Юрия Кравченко, его заместителя Артема Сохина и их подчиненного Сергея Романова, передает Life.ru. Подозревают их в крупном хищении. Во время поставки техники в различные воинские части были присвоены порядка 63,5 миллиона рублей. Обвиняемый обвинения отрицают.
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