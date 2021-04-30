Пятиметровый крокодил запрыгнул в лодку к рыбакам

В национальном парке Какаду в Северной территории Австралии четверо товарищей на лодке остановили посередине реки и стали готовить себе ужин. В этот момент на их небольшое плавательное средство из воды запрыгнул новый непрошеный пассажир. Им оказался крокодил, длину которого очевидцы оценили в пять метров. В результате один из рыбаков получил легкие ранения. Впрочем, трагического исхода для обоих сторон конфликта человека с природой избежать удалось.
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