Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Создателям шоу "Маска" грозит суд Новости сериалов Гороскоп

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Происшествия

Обезобразивший лицо девушки житель Москвы отправился под суд

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Жителя российской столицы отправили под суд за совершенное им противоправное деяние. По информации прессы, гражданин обезобразил лицо девушки, кинув в нее бутылку.

Преступление было совершено в подмосковных Мытищах, сообщает сайт "Подмосковье сегодня". Материалы дела переданы в суд.

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Автор: 19 апреля 2021, 14:24 Источник: Сайт "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник

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