Обезобразивший лицо девушки житель Москвы отправился под суд

Жителя российской столицы отправили под суд за совершенное им противоправное деяние. По информации прессы, гражданин обезобразил лицо девушки, кинув в нее бутылку.
Преступление было совершено в подмосковных Мытищах, сообщает сайт "Подмосковье сегодня". Материалы дела переданы в суд.
Популярные темы форума
Короновирус с нами навсегда
Одна с тремя малышами
Натуся обрила яйца
Религия и вера.
Почему бы и нет
Надо ли пороть детей?
Смена религии
давно на электрический стул не сажали
хочешь убить врага, раскручивай его везде
Новости с юга