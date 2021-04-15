На юго-востоке Москвы загорелось офисное здание

В прессе появились данные о серьезном инциденте, который произошел в российской столице. Сообщается, что на юго-востоке города загорелось офисное здание.
В данный момент работают экстренные службы, передает телеканал "360". Известно, что один человек в ходе тушения был спасен.
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