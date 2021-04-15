В Подмосковье девушка с подельниками ограбила своего возлюбленного

Жительницу Сергиева Посада отправили под суд за совершенное противоправное деяние. По информации прессы, гражданка с помощью подельников обокрала квартиру своего молодого человека, с которым проживала.
По факту случившегося открыто уголовное производство, сообщает сайт "Подмосковье сегодня". Обстоятельства случившегося выясняются.
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