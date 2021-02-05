В раздевалке МХТ имени Чехова нашли труп

В здании Московского художественного театра имени Чехова в Камергерском переулке в центре Москвы было обнаружено тело 60-летнего мужчины, передает "Радио 1". Погибший сидел на кушетке в раздевалке. Нашел его сотрудник, который утром пришел на работу.
Сообщается, что признаков насильственной смерти при поверхностном осмотре обнаружено не было. Выяснить все обстоятельства произошедшего предстоит полиции.
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Может вы ещё будете добавлять небольшие некрологи, а не просто информировать что умер кто-то из знаменитостей или важных людей, оказавших особое влияние на развитие общества, играющих важные роли в социуме
А что? В России ничего не происходит?