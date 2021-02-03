В центре Москвы неизвестный ранил мужчину ножом в сердце

Серьезный инцидент был зарегистрирован в российской столице. По данным СМИ, неизвестный ударил ножом гражданина. Уточняется, что ранение пришлось на область сердца.
Истекающего кровью пострадавшего экстренно госпитализировали. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, передает телеканал "360".
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