В Москве упал лифт с маленьким мальчиком

В московском районе Митино произошёл несчастный случай. В одном из многоэтажных домов упал лифт, где в момент происшествия находился маленький мальчик.
Инцидент произошёл около 17:30 на Ангеловом переулке. Сорвавшись с 13 этажа, лифт буквально "пролетел" три этажа вниз. На место аварии вскоре прибыли спасатели. Ребёнок рассказал им, что после удара перестал чувствовать ногу. Мальчик и его мать были госпитализированы в больницу, сообщает "Общественная служба новостей".
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