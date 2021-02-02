В Самаре школьник поджег одноклассницу из-за учебника

Ученик одной из самарских школ едва не убил свою одноклассницу, которая не дала ему списать со своего учебника на уроке. Шестиклассник облил её антисептиком и поджёг.
Инцидент произошёл 25 января уже вне школьных стен. Девочка чудом не пострадала: у неё лишь частично обгорела куртка. На следующий день её родители обратились в прокуратуру, которая организовала проверку по факту происшествия, сообщает телеканал "Царьград".
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