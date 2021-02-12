При взрыве на заводе погибли 11 человек

Днем 12 февраля на заводе по производству пиротехники в городе Ачанкулам в штате Тамилнад на юге Индии произошел взрыв, передает сайт VSE42.RU. В результате ЧП погибли по меньшей мере 11 человек. Местные СМИ сообщают также о 36 пострадавших. На месте работают экстренные службы.
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