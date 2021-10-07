Пропавшего екатеринбуржца на BMW нашли мертвым

В Екатеринбурге молодой человек по имени Дмитрий Маврыкин пропал 4 октября вместе со своей машиной - BMW пятой серии, выпущенной в 2012 году. По данным родных, последний раз автомобиль подавал сигнал GРS о своем местонахождении в районе Сысерти.
Как сообщает телеканал 360, отряд "Лиза Алерт" спустя несколько дней поисков обнаружил тело. Подробности выясняеются.
Популярные темы форума
Моя мама — грязнуля, и это невыносимо!
Абдоминопластику стоит ли делать
Самый большой сбой сети за последние пять лет
Жуткая история
Как сказать об этом матери?
Актеры полетели в космос
Как привлечь внимание серьезного мужчины?