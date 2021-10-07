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Происшествия

Пропавшего екатеринбуржца на BMW нашли мертвым

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В Екатеринбурге молодой человек по имени Дмитрий Маврыкин пропал 4 октября вместе со своей машиной - BMW пятой серии, выпущенной в 2012 году. По данным родных, последний раз автомобиль подавал сигнал GРS о своем местонахождении в районе Сысерти.

Как сообщает телеканал 360, отряд "Лиза Алерт" спустя несколько дней поисков обнаружил тело. Подробности выясняеются.

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Автор: 7 октября 2021, 11:57 Источник: E1.ru ✓ Надежный источник

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