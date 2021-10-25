Названы причины крушения легкомоторного самолета под Рузой

Накануне в Подмосковье потерпел крушение легкомоторный самолет. Инцидент произошел под Рузой. На борту находились двое – пилот 1952 года рождения и пассажир. Как сообщают "Вести Подмосковья", оба погибли.
Следователи работают над выяснением причин крушения. "В числе приоритетных – техническая неисправность воздушного судна, ошибка пилотирования и неблагоприятные погодные условия", – цитирует СКР "Радио 1".
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