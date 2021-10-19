В Амурской области подростки забросали петардами памятник воинам Великой Отечественной

В Амурской области подростки баловались с петардами слишком близко к памятнику солдатам, погибшим во время Великой Отечественной войны. В какой-то момент мемориал загорелся – пострадала облицовка и плита.
Как сообщает телеканал "360", личности хулиганов уже установлены. Возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм".
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