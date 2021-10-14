В Бурятии рабочие из Челябинска ограбили золотой прииск

В Бурятии произошло ЧП на золотом прииске. Трое рабочих из Челябинской области обнаружили золотую жилу, однако решили не сообщать об этом руководству. Вахтовики похитили золотосодержащий концентрат в размере не менее 866,69 граммов.
Как сообщает URA.RU, злоумышленников задержали уже на территории Челябинской области. В ходе обыска у мужчин было обнаружено пять свертков золотой руды на общую сумму более трех миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.
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