В центре Москвы водитель иномарки сбил известную актрису

В центре российской столицы произошел серьезный инцидент. Водитель иномарки сбил актрису Лилию Загорскую (Мачулку).
Пострадавшую экстренно госпитализировали. Стоит отметить, Загорская должна была играть в спектакле "Магадан /Кабаре".
В центре российской столицы произошел серьезный инцидент. Водитель иномарки сбил актрису Лилию Загорскую (Мачулку).
Пострадавшую экстренно госпитализировали. Стоит отметить, Загорская должна была играть в спектакле "Магадан /Кабаре".
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