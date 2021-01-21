В Харькове при пожаре в доме престарелых погибли 15 человек

Жуткая трагедия произошла в украинском Харькове. В одном из домов престарелых вспыхнул пожар.
В результате случившегося погибли 15 человек. Также известно о пострадавших. По данным "Царьграда", трагедию признали ЧП государственного уровня.
Жуткая трагедия произошла в украинском Харькове. В одном из домов престарелых вспыхнул пожар.
В результате случившегося погибли 15 человек. Также известно о пострадавших. По данным "Царьграда", трагедию признали ЧП государственного уровня.
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