В Москве учительница "вышла замуж" за псевдоамериканца и лишилась крупной суммы

Жительница российской столицы пострадала от действий мошенника. Злоумышленник представился гражданином США и предложил женщине узаконить отношения.
После этого псевдоамериканец заявил, что ему не хватает пяти миллионов для того, чтобы купить квартиру в Москве. Женщина поверила аферисту и перевела ему полмиллиона рублей. Злоумышленник оказался гражданином Перу. На данный момент он задержан.
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