Мировое музыкальное сообщество потрясено трагическим известием. В СМИ появилась информация о том, что умерла французская певица Жюльетт Греко.
По данным издания Москва 24, артистка не дожила до своего 94-летия. Последние дни своей жизни Греко провела в окружении родных.
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