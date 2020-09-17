В украинской столице случилось ЧП. Уточняется, что в центре Киева прогремел взрыв.
По данным телеканала "360", это произошло в ресторане. В результате случившегося были ранены несколько человек. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В украинской столице случилось ЧП. Уточняется, что в центре Киева прогремел взрыв.
По данным телеканала "360", это произошло в ресторане. В результате случившегося были ранены несколько человек. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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