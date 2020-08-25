В Москве мужчина получил огнестрельное ранение в ходе конфликта

В российской столице конфликт между мужчинами закончился стрельбой. Это произошло возле магазина в районе Ростокино.

По информации издания "Москва 24", граждане повздорили по неустановленной причине, после чего один из них обстрелял оппонента. Пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.