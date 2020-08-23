На севере Москвы произошла авария со смертельным исходом

На севере российской столицы произошла авария с летальным исходом. Уточняется, что столкнулись легковая иномарка и грузовой автомобиль.
В результате случившегося погиб один человек. Также сообщается о пострадавших. Обстоятельства случившегося выясняются.
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