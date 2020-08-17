Российскую модель посадили в тюрьму за оборот запрещенных материалов

Российскую модель Анну Лисовскую приговорили к трем с половиной годам лишения свободы. Девушка обвинялась в обороте запрещенных материалов порнографического характера.
Несколько лет назад Лисовская утверждала, что ее изнасиловал сын известного бизнесмена. Злоумышленнице осталось отсидеть в колонии около полугода.
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