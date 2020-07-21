Коронавирус Новости о Заворотнюк Форум Ефремов устроил смертельное ДТП Гороскоп

Топ новостей

"Муж всю жизнь имел второй дом и второго ребенка": Немоляева рассказала о семейной драме
Белоруссию готовят к масштабным фальсификациям на выборах: Никто не поверит
Молодая жена Макаревича впервые показала совместное фото
Жестоко избитая звезда "Дома-2" попала в больницу: шокирующие фото
партнеры
Вторник
21 июля
Лента новостей
14:44
Юрия Антонова привезли в больницу и срочно прооперировали
14:41
"Не могу сдержать эмоций": Прохор Шаляпин скорбит из-за тяжелой утраты
14:37
Барановская высказалась о своей беременности: Везде про это пишут
14:31
"С мамой жить дешевле!": сын переехал на квартиру к Кате Семеновой
14:09
Создатели приквела "Игры престолов" подбирают актеров на главные роли
14:05
В Москве-реке нашли труп младенца
14:01
Мужчина поймал жену на измене с помощью iPhone и роутера
13:56
Подрали в клочья: Алибасов устроил потасовку на популярном шоу
13:53
Минэкономразвития предложило отменить в России врачебную тайну и тайну переписки
13:25
"С тобой я всегда улыбаюсь": Кадони признался в чувствах к Орловой
13:24
Съемки пятого сезона сериала "Ищейка" завершились
13:23
Рубль отыгрывает позиции после падения
13:14
Онколог рассказала о пользе воды для кишечника
13:07
Украинцы "присвоили" Иисуса Христа
13:00
Школьная форма: за и против
12:59
Политолог поведал о страхах Лукашенко: Боится попасть под влияние Путина
12:51
Захват заложников в украинском Луцке: все подробности
12:45
Максима Виторгана "избили" и вываляли в дорожной грязи
12:44
"Что-то часто они вдвоем": Лорак и Лазарева снова заметили вместе
12:43
"Практически все вырезали": опубликованы предсмертные слова ведущего прогноза погоды Александра Беляева
12:31
Юная дочь певца Евгения Осина рассказала о свадьбе
12:30
Вся в маму: Жасмин умилила талантом дочери
12:20
В России хотят определить сроки службы домов
12:14
"Упаси вас бог сменить фамилию!": Глызин выдвинул ультиматум сыновьям
12:00
Жена султана Сулеймана из "Великолепного века" показала трогательное фото с младенцем
11:58
Российским пенсионерам хотят выплатить по 15 тысяч рублей
11:54
"Покой нам только снится": россиянам предрекли тяжелые испытания
11:49
Колдун Бесов рассказал о страшной судьбе алкаша-убийцы Ефремова
11:42
На голову упала установка: Светлану Светличную покалечило прямо во время съемки
11:18
Названы лучшие для жизни регионы России
11:08
Добронравов обиделся и отказался от зарплаты в миллион рублей накануне увольнения из Театра сатиры
11:07
"Нельзя никого осуждать за желание отказаться от такого ребенка": известный артист о сыне с ДЦП
11:05
Экс-участница "Дома-2" о насилии на проекте: Меня толкали, пинали, таскали за волосы
11:02
Коронавирус в России: число зараженных превысило 783 тысячи
11:01
"Легла под нож": Мирославу Карпович уличили в пластике
10:43
Экс-губернатор Хабаровская края Сергей Фургал обратился к жителям региона после ареста
10:30
Россиянина убило молнией в Златоусте
10:15
Пожаловавшийся на безденежье Пригожин тайком увез семью в Швейцарию
10:14
Арзамасова показала соблазнительное тело после слухов о романе с Авербухом
10:04
Повышение пенсий с 1 августа: назван размер прибавки
09:31
Известие о смерти коллеги шокировало Медведеву
09:27
Создатель "голых" фото Марии Максаковой: Очень просила это нигде не публиковать
09:06
В Минобороны заявили о готовности вакцины от коронавируса
08:48
"Стала овощем!": Алибасов откровенно о состоянии Федосеевой-Шукшиной
08:47
"Безболезненно избавляюсь от людей": Лолита вышвырнула из дома семейную пару
06:39
Том Круз шокировал поклонников неожиданным поступком
04:12
Рынска после смерти мужа отказалась от секса по переписке: Предпочитаю живьем
02:36
Блогер-фармацевт Диденко сплясала на костях эксперта шоу "Пусть говорят"
00:27
Коронавирус: последние новости на сегодня, 21 июля 2020 года
00:09
Дочь занялась внешним видом Николаева: Теперь красавчик
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Как интернет добил режим Лукашенко: пропаганда на ТВ уже не работает
"Вам придется ответить передо мной": Кадыров в гневе на Зеленского за оскорбление
Кравец переживает из-за случившегося с Березиным
Журналист: Мишустин приезжал к Лукашенко мириться
Украинцы "присвоили" Иисуса Христа
"Пустилась во все тяжкие": Агата Муцениеце решила накачать губы
Происшествия
Захват заложников в украинском Луцке: все подробности

Захват заложников в украинском Луцке: все подробности

Фото: commons.wikimedia.org/president.gov.ua
Днем 21 июля в украинском Луцке случилось ЧП. Неадекватный мужчина захватил заложников в автобусе.
прочитано 312 раз

Вооруженный злоумышленник сам позвонил в полицию и сообщил о минировании автобуса. Он также пригрозил дистанционно взорвать бомбу, установленную в другом месте.

ПО ТЕМЕ

Захватчик банка в центе Москвы извиняется перед Ольгой Бузовой

Силовики взяли штурмом банк с заложниками в центре Москвы

Центр города перекрыли для обеспечения безопасности. На месте происшествия работают экстренные службы. В Волынской области введен план "Заложник".

Преступник представился Максимом Плохим. Как рассказал глава областного подразделения Нацполиции Юрий Крошко, мужчина заявил о "недовольстве системой".

По данным телеграм-канала "360", после захвата автобуса злоумышленник опубликовал несколько сообщений в "Твиттере". Он потребовал, чтобы первые лица Украины записали видеообращения, где признали себя "террористами в законе".

На случившееся отреагировал президент Владимир Зеленский на своей странице в "Фейсбук". Украинский лидер отметил, что держит под личным контролем ситуацию в Луцке.

Информации о пострадавших пока не поступало. Возбуждено уголовное дело. Преступнику может грозить до 15 лет лишения свободы.

В конце мая мужчина взял в заложники несколько человек в отделении московского банка и пригрозил взорвать здание. Полицейским удалось задержать злоумышленника. Взрывного устройства при нем не оказалось.

Автор: 21 июля 2020, 12:51 Источник: РИА Новости

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Журналист: Мишустин приезжал к Лукашенко мириться
Как интернет добил режим Лукашенко: пропаганда на ТВ уже не работает
Эксперт назвал причину, почему Зеленскому выгодна война в Донбассе
Лукашенко предупредил о вероятности госпереворота в Белоруссии

Шоу-бизнес

Юрия Антонова привезли в больницу и срочно прооперировали
"Не могу сдержать эмоций": Прохор Шаляпин скорбит из-за тяжелой утраты
Барановская высказалась о своей беременности: Везде про это пишут
"С мамой жить дешевле!": сын переехал на квартиру к Кате Семеновой

Проишествия

В московском отеле нашли тело эксперта "Пусть говорят"
Стало известно о попытке побега Соколова из России после жестокого убийства
Вскрылись шокирующие данные отношений Соколова и Ещенко
Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Колдун Бесов рассказал о страшной судьбе алкаша-убийцы Ефремова

Ясновидящий в ужасе
Шоу-бизнес

Барановская высказалась о своей беременности: Везде про это пишут

Телеведущая сейчас находится на отдыхе
Шоу-бизнес

Экс-участница "Дома-2" о насилии на проекте: Меня толкали, пинали, таскали за волосы

Девушка пережила страшное
Шоу-бизнес

"Упаси вас бог сменить фамилию!": Глызин выдвинул ультиматум сыновьям

Певец откровенно о судьбе наследников

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 21 июля 2020 года
Совет на выходные 18-19 июля 2020 года
Гороскоп на выходные, 18-19 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 17 июля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Фигуристку Екатерину Александровскую нашли мертвой
Фигуристка Бережная об отношениях с отцом своих детей: Не приехал на день рождения дочери
Как Алина Загитова заработала миллион долларов за год
От Родниной требуют извинений за нелестное высказывание об умершем Нурмагомедове

Регионы

Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+