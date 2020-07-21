Захват заложников в украинском Луцке: все подробности

Днем 21 июля в украинском Луцке случилось ЧП. Неадекватный мужчина захватил заложников в автобусе.

Вооруженный злоумышленник сам позвонил в полицию и сообщил о минировании автобуса. Он также пригрозил дистанционно взорвать бомбу, установленную в другом месте.

Центр города перекрыли для обеспечения безопасности. На месте происшествия работают экстренные службы. В Волынской области введен план "Заложник".

Преступник представился Максимом Плохим. Как рассказал глава областного подразделения Нацполиции Юрий Крошко, мужчина заявил о "недовольстве системой".

По данным телеграм-канала "360", после захвата автобуса злоумышленник опубликовал несколько сообщений в "Твиттере". Он потребовал, чтобы первые лица Украины записали видеообращения, где признали себя "террористами в законе".

На случившееся отреагировал президент Владимир Зеленский на своей странице в "Фейсбук". Украинский лидер отметил, что держит под личным контролем ситуацию в Луцке.

Информации о пострадавших пока не поступало. Возбуждено уголовное дело. Преступнику может грозить до 15 лет лишения свободы.

#Луцьк: У центрі міста чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками, при собі має вибухівку та зброю



Деталі ➡️ https://t.co/iHiJmxrAub pic.twitter.com/kJMdmo6IvJ — МВС України (@MVS_UA) July 21, 2020

В конце мая мужчина взял в заложники несколько человек в отделении московского банка и пригрозил взорвать здание. Полицейским удалось задержать злоумышленника. Взрывного устройства при нем не оказалось.