В Британии произошла резня

В шотландском городе Глазго произошла резня, передает "Царьград". Сообщается о нескольких раненых, среди которых – сотрудник полиции. В СМИ появилась информация о шести пострадавших и трех погибших. Эти данные нуждаются в проверке.
В полиции Глазго подтвердили только ранение одного своего сотрудника. Ему оказывается вся необходимая помощь. Сам нападавший был застрелен. О его мотивах не сообщается.
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