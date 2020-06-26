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Происшествия

В Британии произошла резня

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В шотландском городе Глазго произошла резня, передает "Царьград". Сообщается о нескольких раненых, среди которых – сотрудник полиции. В СМИ появилась информация о шести пострадавших и трех погибших. Эти данные нуждаются в проверке.

В полиции Глазго подтвердили только ранение одного своего сотрудника. Ему оказывается вся необходимая помощь. Сам нападавший был застрелен. О его мотивах не сообщается.

Автор: 26 июня 2020, 18:07 Источник: Царьград ✓ Надежный источник

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