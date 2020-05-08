Неизвестные подожгли туристическую базу под Томском: есть погибшие

Неизвестные злоумышленники полностью сожгли туристическую базу в Томской области. Преступники планомерно поджигали один дом за другим.
На месте происшествия были обнаружены мертвыми двое сотрудников турбазы. Правоохранители выяснили, что они были убиты из ружья и затем сброшены в воду. В настоящее время следователи и криминалисты выясняют все обстоятельства случившегося.
Популярные темы форума
Слушайте, вы тут врачиху обсудили, а откуда у Петросянцев несметное богатство в виде шикарных квартир, машин, старинных картин и книг? Понятное дело артисты, но не до такой же степени.
Малышева графиня российская!
Откуда у Малышевой дворец. Продолжение
Мигранты начинают проявлять криминальную активность
Худые или в форме?
У Анны Шафран сын от Соловьева Владимира? Похож как две капли воды
Наташа Королева снова уходит к Игорю Николаеву?
Началась депрессия
Нас хотят чипировать
Ролевые игры