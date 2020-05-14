В российском городе Туймазы в Башкирии младенца нашли выброшенным в мусорный бак. Крик ребенка услышал утром проходивший мимо дворник.
Новорожденный находился в пакете с одеждой. Работник ЖКХ отогрел малыша, а затем вызвал полицию и скорую помощь. Выяснилось, что горе-матерью младенца была 36-летняя местная жительница, у которой уже есть двое детей. В отношении нее возбудили уголовное дело, а ребенка доставили в больницу. За ним присматривают врачи.
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