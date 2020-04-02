На парковке торгового центра в Москве зарезали мужчину

В Москве на парковке торгового центра было совершено тяжкое преступление. Мужчина зарезал своего знакомого.
По данным издания "Вечерняя Москва", злоумышленник задержан и доставлен в отделение полиции для допроса. В данный момент проводится расследование.
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